بعد ساعة.. محافظة عراقية توقف عمل منفذ يربطها بايران وتهدد بالتصعيد الشعبي

2020/02/22 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم _ ميسان

أفاد مصدر مطلع في ميسان، اليوم السب، بأن المحافظ علي دواي أمر بإيقاف عمل منفذ الشيب الحدودي...





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