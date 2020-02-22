مدير عام صحة النجف: المحافظة خالية من أي إصابة او حالة اشتباه بـ’’كورونا’’

2020/02/22 | 17:02 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- النجف

نفى مدير عام صحة محافظة النجف، رضوان الكندي، اليوم السبت، تسجيل أي حالة إصابة لمرض ’’ك...





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