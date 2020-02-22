شاهد: الفلسطيني محمد عساف يواصل الغناء بالعراقي.. ويصدر اغنيته العراقية الثالثة

2020/02/22 | 17:03 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة طرح المطرب محمد عساف، أحدث أغنياته باللهجة العراقية والتي حملت عنوان “شهالحلاوة”، وهى من كلمات رامي العبودي، ألحان علي صابر، توزيع عثمان عبود، ويأتي طرح هذه الأغنية بعد النجاح الذى حققه عساف من خلال طرح أغنيتين مؤخرا هم “مكانك خالى”، “بصراحة”.وتقول كلمات الأغنية شهالحلاوه وهالنزاكَه وهالجمال سحر بعيونك حبيبي شي خيال […]

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