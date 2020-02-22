الحشد الشعبي يعلن تدمير مضافة لـ

2020/02/22 | 17:05 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلن الحشد الشعبي، السبت، عن تدمير مضافة لـ"داعش" في خانقين في محافظة ديالى.

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