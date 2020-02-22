بعد صيامه لفترة طويلة أيمن حسين يفطر على مائدة الصناعات الكهربائية

2020/02/22 | 17:09 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} قاد المهاجم أيمن حسين فريقه القوة الجوية للفوز بثلاثية نظيفة على مضيفه نادي الصناعات الكهربائية، فبعد صيامه عن تسجيل أي هدف منذ فترة طويلة فطر اليوم على ملعب نادي الصناعة بهاترك في مرمى الصناعات الكهربائية،حيث شهدت الدقيقة 41 فك النحس لأيمن حسين برأسية على يمين حارس الصناعات علي مطشروفي منتصف الشوط الثاني جاء أيمن حسين بالهدف الثاني عند الدقيقة 59 بينما اختتم نفس اللاعب مهرجانه التهديفي عند الدقيقة 66 من عمر المبارة

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