السفير الايراني: طهران تقف الى جانب العراق لإعادة أعماره

2020/02/22 | 17:10 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإيراني في العراق ايرج مسجدي، اليوم السبت، أنه مثلما وقفت ايران الى جانب العراق في محاربة الإرهاب فأنها تقف بكل ثقلها الاقتصادي الى جانب العراق لاعادة اعماره.

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