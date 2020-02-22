2020/02/22 | 17:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة كشفت بريطانيا، السبت، أنها ستتخلى عن جوازات السفر ذات اللون العنابي، التي عممها الاتحاد الأوروبي على دول المنظومة منذ العام 1988، وذلك بعد قرارها الخروج من الاتحاد الأوروبي “البريكست”.وأوضحت لندن أنها ستعود إلى استخدام اللون الأزرق البريطاني التقليدي، مشيرة إلى أن تلك الوثائق ستصدر أيضا في الاتحاد الأوروبي.وقالت الحكومة البريطانية […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الارزق بدلا للعنابي.. بريطانيا تتخلى عن جواز السفر) نشر أولاً على موقع (العهد نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الارزق بدلا للعنابي.. بريطانيا تتخلى عن جواز السفر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (العهد نيوز).