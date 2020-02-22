طوق الأزمة يضيق حول علاوي.. معضلة الكابينة تقترب من مرحلة “المواجهة المباشرة” بين اللاعبين الأساسيين

2020/02/22 | 17:14 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد اقتربت أزمة تمرير حكومة محمد توفيق علاوي، من الوصول إلى “قمة شدتها” وبدأت المواقف السياسية تتكشف بطريقة تضيق طوق الأزمة حول حكومة علاوي، فيما قد تصل خلال الايام المقبلة إلى مرحلة المواجهة الصريحة.ومن بوادر تصاعد الأزمة، اضطر رئيس الحكومة المكلف محمد توفيق علاوي، تأجيل جلسة الاطلاع على السير الذاتية لوزراء […]

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