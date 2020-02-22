2020/02/22 | 17:15 - المصدر: الاتجاه برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مسجدي: جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس لن تغتفر والقواعد الأميركية تجلب الشر هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 17:15.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسجدي: جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس لن تغتفر والقواعد الأميركية تجلب الشر) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسجدي: جريمة اغتيال الشهيدين سليماني والمهندس لن تغتفر والقواعد الأميركية تجلب الشر) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتجاه برس).