2020/02/22 | 17:15 - المصدر: الاتجاه برس
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- العامري: تكليف علاوي جاء بموافقة جميع المكونات هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الاتجاه برس الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 17:15.
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النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الاتجاه برس.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العامري: تكليف علاوي جاء بموافقة جميع المكونات) نشر أولاً على موقع (الاتجاه برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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