اغلاق منفذ حدودي ومطار مع ايران في محافظتين عراقيتين

2020/02/22 | 17:16 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ قررت الحكومة المحلية في محافظة ميسان يوم السبت ايقاف العمل منفذ الشيب الحدودي الدولي المحاذي لإيران للحيلولة دون انتقال فيروس كورونا.

وقال مصدر حكومي محلي لشفق نيوز، انه تم "إيقاف عمل منفذ الشيب الحدودي اعتبارا من الساعة السادسة مساء اليوم السبت.

واضاف المصدر ان المنفذ سيستقبل العراقيين العائدين فقط مع اتخاذ دائرة الصحة الإجراءات اللازمة وقائياً.

وانتقد المصدر خلية الأزمة المركزية لعدم تنفيذها قرار الحكومة المحلية بالغلق، مهدداً ، بالتصعيد الشعبي حال عدم تنفيذ المطلب لحماية ميسان من فايروس كورونا.

في غضون ذلك اشار مصدر محلي من محافظة النجف الى توقف حركة الطيران بين العراق وايران من مطار النجف على متن الخطوط الجوية العراقية، واستمرارها على متن الخطوط والشركات الايرانية ذهاب وعودة.

وتابع المصدر ان هناك اليوم رحلتين مغادرة في الخامسة والنصف عصرا الى طهران، والثانية ٩و٤٥ دقيقة الى مشهد.

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