تعرض قاص عراقي لمحاولة اغتيال

2020/02/22 | 17:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادقال الاتحاد العام للأدباء والكتاب، بان احد اعضاء الاتحاد تعرض لمحاولة اغتيال فجر اليوم.وقال الاتحاد في بيان مقتضب ان "الاديب حسين رشيد تعرض لمحاولة اغتيال من قبل عناصر مجهولين".والجدير بالذكر ان "القاص حسين رشيد يشارك باستمرار في تظاهرات تشرين".

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