2020/02/22 | 17:20 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/بغدادتعادل الشرطة والكهرباء (3-3)، اليوم السبت ، ضمن مباريات الجولة الثانية من منافسات دوري الكرة الممتاز.افتتح لاعب الكهرباء أحمد محمود باب التسجيل عند الدقيقة 13، فيما أدرك التعادل للشرطة علاء عبد الزهرة في الدقيقة 16، واضاف علاء محيسن الهدف الثاني للكهرباء مع بداية الشوط الثاني وعند الدقيقة 59 من زمن اللقاء، لكن الشرطة عاد للتعادل الثاني بواسطة أمجد وليد عند الدقيقة 67، وتمكن مراد محمد من تسجيل هدف التقدم الثالث للكهرباء بعد دقيقة واحدة فقط، وعاد الشرطة الى لعبة التعادل عن طريق مروان حسين لتنتهي المواجهة بتعادل دراماتيكي 3-3.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (6 أهداف في مواجهة الشرطة والكهرباء) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (6 أهداف في مواجهة الشرطة والكهرباء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).