2020/02/22 | 17:20 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وقفة امام مستشفى الشفاء وسط البصرة لمنع تخصيصها للحجر الاحترازي من كورونا هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 17:20.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وقفة امام مستشفى الشفاء وسط البصرة لمنع تخصيصها للحجر الاحترازي من كورونا) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وقفة امام مستشفى الشفاء وسط البصرة لمنع تخصيصها للحجر الاحترازي من كورونا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).