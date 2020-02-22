2020/02/22 | 17:23 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير الصحة د. جعفر صادق علاوي يتعهد لـ “شعبنا الكريم والمرجعية الرشيدة” بحماية العراق من فايروس كورونا (وثيقة) هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع ساحات التحرير الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 17:23.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع ساحات التحرير.

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