رئيس تحالف الفتح: تكليف علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة جميع المكونات

2020/02/22 | 17:26 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة دعا رئيس تحالف الفتح هادي العامري، اليوم السبت، إلى إعادة النظر بالعملية السياسية والدستور، مؤكداً أن جميع الكتل السياسية خولت علاوي باختيار وزرائه خارج اطار المحاصصة.وقال العامري خلال كلمة له في الحفل التأبيني ليوم الشهيد العراقي وأربعينية “قادة الانتصار”، وتابعتها “العهد نيوز” إن “تكليف محمد توفيق علاوي لرئاسة الوزراء جاء بموافقة […]

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