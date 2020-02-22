الفتح: أكثر من 70 بالمئة من الكتل السياسية داعمة لتشكيل حكومة علاوي

2020/02/22 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد تحالف الفتح أن أكثر من سبعين بالمئة من الكتل النيابية داعمة لتشكيل حكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي وتمريرها بجلسة يوم الاثنين المقبل.

وقالت عضوة التحالف انتصار الموسوي، إن الفتح يسعى الى تمرير حكومة علاوي بجلسة يوم الاثنين والتصويت عليها داخل مجلس النواب وذلك لأهمية حسم الموضوع وانهاء الملفات الهامة وأبرزها تحديد الانتخابات المبكرة.

وأوضحت الموسوي، أن عودة الحياة الى طبيعتها والاستجابة لمطالب الشعب أمر مهم خلال المرحلة الراهنة، ويتطلب أن يأخذ تشكيل الحكومة الاطار العام وفق الدستور.

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