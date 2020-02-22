علاوي: تظاهرات 25 شباط أفضل رد على سياسات المحاصصة والفساد

2020/02/22 | 17:28 - المصدر: قناة التغيير

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أكد رئيس ائتلاف الوطنية اياد علاوي، ان تظاهرات الخامس والعشرين من شباط الحالي أفضل رد على سياسات المحاصصة والفساد.

وقال علاوي في تغريدة له ان العراق على موعد جديد مع ابنائه، لتجديد الولاء والانتماء، فالعراقي سيد نفسه، ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع، واضاف ان تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها، ستكون أفضل ردٍ على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات او الارتهان للنفوذ الخارجي.

#العراق على موعد جديد مع ابنائه، لتجديد الولاء والانتماء، العراقي سيد نفسه ولن يأبه لحملات القمع والخطف والقتل والترويع .تظاهرات الخامس والعشرين من شباط التي ندعمها ونؤيدها ستكون افضل ردٍ على سياسات المحاصصة والفساد ودكاكين الاستقواء بالمليشيات او الارتهان للنفوذ الخارجي .

— Ayad Allawi (@AyadAllawi) February 22, 2020

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