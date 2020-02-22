منظمة الصحة العالمية: 80 بالمئة من المصابين بكورونا يتوقع شفائهم

2020/02/22 | 17:33 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت منظمة الصحة العالمية، إن ثمانين بالمئة من المصابين بكورونا يتوقع شفاؤهم، وعشرين بالمئة بحالة حرجة، واثنين بالمئة منهم عرضة للوفاة، وارتفع عدد الوفيات بالفيروس في الصين إلى مئة وتسع خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وحذّرت منظمة الصحة العالمية من أن فرصة احتواء الفيروس في العالم تتقلص، لا سيما في ضوء تسجيل إصابات ووفيات جديدة في إيران، مؤكدة ضرورة تحرك دول العالم سريعا للسيطرة على انتشار الوباء.

وتجاوز إجمالي الوفيات في الصين الفين وثلاثمئة شخص، وأعلنت السلطات الصحية في إقليم خوبي تسجيل اربعمئة إصابة جديدة بالفيروس، ليتجاوز عدد الإصابات الإجمالي أكثر من ست وسبعين ألفا.

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