دمشق تعلن استنفار الدفاعات الجوية وتحذر من أي اختراق للمجال الجوي السوري

2020/02/22 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

حذر الجيش السوري في بيان له، اليوم السبت، من اختراق المجال الجوي السوري، معلنا إعطاء الأوامر للتص...





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