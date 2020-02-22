إيران تحتجز سفینة أجنبية في خليج عمان وتعتقل 13 بحارا كانوا على متنها

2020/02/22 | 17:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- متابعة

احتجزت السلطات الإيرانية، اليوم السبت، سفینة أجنبية في ميناء جاسك بخليج عمان، واعتقلت 13 بحارا أج...





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