لم يشهد العراق فيروساً أشد فتكاً من الصدامية والوهابية

2020/02/22 | 17:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رغم انه ليس بالشيء الجديد على العراقيين ان يسمعوا مثل هذا الخطاب العنصري في اشد اشكاله غريزية، حول فيروس كورونا "الايراني"، فهذا الخطاب المرضي لطالما...

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