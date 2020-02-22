مسجدي : اتباع ومحبو شهداء المقاومة لن ينسوا جريمة امريكا ابدا

2020/02/22 | 17:36 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ثمن السفير الايراني لدى بغداد ايرج مسجدي بالتضحيات التي قدمها آل الحكيم في سبيل الاسلام مشيدا في نفس الوقت بالشهيدين ابو مهدي المهندس والفريق قاسم سل...

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