تشيلسي يحطم توتنهام في دربي لندن

2020/02/22 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة استعاد تشيلسي نغمة الانتصارات الغائبة منذ 4 جولات، بالتغلب على توتنهام هوتسبير بهدفين مقابل هدف، اليوم السبت على ملعب ستامفورد بريدج في ديربي لندن، وذلك ضمن مباريات الجولة رقم 27 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وسجل ثنائية تشيلسي كل من أوليفيه جيرو (15) وماركوس ألونسو (48)، بينما سجل هدف توتنهام الوحيد أنطونيو روديجير […]

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