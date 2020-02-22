غدا.. ازاحة الستار عن 4 منظومات للدفاع الجوي باليمن

2020/02/22 | 17:38 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة اعلنت القوات المسلحة اليمنية اليوم السبت عن ازاحة الستار غدًا عن 4 منظومات للدفاع الجوي التي دخلت الخدمة مؤخرا، والتي ستدخل الخدمة خلال الأيام القادمة.وقال متحدث القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع: سنزيح الستار غدًا عن 4 منظومات للدفاعات الجوي في معرض الشهيد عبدالعزيز المهرم.وكان العميد سريع، اعلن الخميس […]

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