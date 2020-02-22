2020/02/22 | 17:41 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في الدوري الممتاز.. الكهرباء يفرض التعادل على الشرطة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 17:41.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (في الدوري الممتاز.. الكهرباء يفرض التعادل على الشرطة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (في الدوري الممتاز.. الكهرباء يفرض التعادل على الشرطة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).