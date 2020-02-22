نائب: الصحة العراقية ’’غير قادرة’’ على مواجهة ’’كورونا’’

2020/02/22 | 18:04 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- بغداد

رأى النائب المستقل باسم خشان، السبت (22 شباط، 2020) أن وزارة الصحة العراقية غير قادرة على مواجهة مرض الكورونا.

وقال خشان في حديث لـ(بغداد اليوم) إن "المستشفيات في العراق في وضع مزري، وليس لديها اي وسيلة لمواجهة مرض الكورونا، وحديث الوزارة عن قدراتها في مواجهة المرض كذب بالإضافة الى ان ثقافة الوقاية محدودة جدا".

وأضاف، ان "الوضع في إيران خطير خاصة بعد رصد 5 وفيات جراء المرض خلال الايام الماضية وريما هناك اصابات كثيرة لم يعلن عنها"، لافتا الى "ضرورة اتخاذ كل الاجراءات الوقائية ومنها اغلاق حقيقي للحدود مع اي دولة تسجل اصابات بمرض الكورونا لان النظام الصحي في العراق فاشل وإذا ما دخل المرض ستقضي على نسبة كبيرة من العراقيين".

واشار خشان الى ان "ارتفاع دراجات الحرارة في الأجواء، ربما هي ما نتمنى حدوثه بأسرع وقت ممكن لأنه العامل الاهم في منع انتشاره".

ونشرت وزارة الصحة والبيئة، اليوم، تعليمات للوقاية من الإصابة بـفيروس ’’كورونا’’، والتي تضمنت التشديد على أن الوقاية هي الضمان الوحيد للسلامة من الإصابة بفيروس كورونا، فيما حثت على الابتعاد عن الأماكن المُزدحمة، وعدم مخالطة من تظهر عليهم أعراض الإصابة بالسعال والعطس، والحرص على ارتداء الكمامات في الأماكن العامة.

يأتي ذلك، بعد انتشار الفيروس في دول مجاورة وقريبة، من بينها الجارة إيران، الأمر الذي دعا الحكومة العراقية الى اتخذا عدة إجراءات من بينها تعليق رحلات الخطوط الجوية العراقية إلى إيران، وإيقاف قرار منح التأشيرة السياحية للقادمين من ايران في المنافذ الحدودية بشكل مباشر، وفحص العراقيين القادمين من ايران، بالمنافذ الحدودية.

وكانت مفوضية حقوق الانسان، دعت أمس الجمعة، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس "كورونا" في عدد من البلدان المجاورة.

وقال عضو المفوضية علي البياتي في بيان، إنه "مع اعلان ‫الدول المجاورة عن ‫كورونا فيروس، ولضعف ‫الوعي الصحي لدى ‫المواطن، من الضروري ان يدخل ‫‫العراق مرحلة ‫الإنذار الصحي (ج)".

وأشار إلى "ضرورة إيجاد ‫تكاتف حقيقي بين ‫المؤسسات الحكومية والغير الحكومية ‫والإعلام لرفع الوعي الصحي ‫للوقاية من المرض وتجنب ‫التجمعات غير الضرورية".

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