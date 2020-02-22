أياد علاوي :العراق على موعد مع أبناءه لتجديد العهد والولاء للوطن

2020/02/22 | 18:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} كتب رئيس كتلة الوطنية والنائب المستقيل الدكتور أياد علاوي على صفحته في تويتر تغريدة حول التظاهرات المرتقبة في الخامس والعشرين من الشهر الحالي التي دعا لها عدد من النشطاء والمتظاهرين في عدد من المحافظات حيث قال علاوي،إن العراق على موعد مع أبناءه لتجديد العهد والولاء والانتماء لبلدهم وان الشعب العراقي هو سيد نفسه ولن يأبه لحملات الخطف والقتل والقمع والاعتقالات،

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