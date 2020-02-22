شرطة ذي قار تمنع دخول عدد من النشطاء للمحافظة والمتظاهرين يردون بقطع الطرق

2020/02/22 | 18:10 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- {بغداد_اين} منعت قوات شرطة محافظة ذي قار عدد من النشطاء والمتظاهرين القادمين من محافظة النجف الاشرف من الدخول إلى المحافظة حيث قامت القوات على الطريق الدولي بمنعهم من العبور بإتجاه ساحة الاعتصام في الحبوبي،من جانبهم قطع متظاهرون تقاطع البهو وعدد من الطرق ردا على إجراءات شرطة المحافظة وذكر مصدر مطلع أن متظاهري الناصرية قاموا باعطاء مهلة لقائد شرطة المحافظة ناصر الأسدي للساعة السادسة من مساء اليوم للسماح بدخول ما اسموهم "بضيوف ذي قار"

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