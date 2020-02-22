شاهد: ردود غاضبة على ارتفاع سعر الكمامة في العراق بعد “أزمة كورونا”

2020/02/22 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد لم يمضِ سوى يومين على دخول العراق في حالة إنذار لمواجهة فيروس كورونا بعد اقترابه تدريجيًا من البلاد عقب تسجيل ايران اصابات ووفيات بالفيروس المستجد، وسط خشية من انتشاره وانتقاله إلى العراق.ورصدت “يس عراق” شكاوى غاضبة من قبل بعض المغردين أكدوا من خلالها ارتفاع سعر الكمامة في بعض المناطق من […]

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