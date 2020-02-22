شاهد: مجموعة صور غير متداولة من ارشيف الحرب العراقية الإيرانية

2020/02/22 | 18:11 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد نشر الصحفي العراقي المقيم في الولايات المتحدة ستيفن نبيل، مجموعة صور غير متداولة من ارشيف الحرب العراقية الايرانية.واظهرت الصور التي اطلعت عليها “يس عراق”، لحظات مختلفة خلال الحرب العراقية الايرانية واظهرت الصور الجانبين العراقي والايراني ولحظات الأسر المتبادلة والتجنيد واحتفالات النصر وغيرها من اللحظات.

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