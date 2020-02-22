السفير الايراني: طهران تقف إلى جانب العراق لإعادة إعماره

2020/02/22 | 18:12 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد السفير الإيراني في العراق إيرج مسجدي، اليوم السبت، أنه مثلما وقفت ايران الى جانب العراق في محاربة الإرهاب فإنها تقف بكل ثقلها الاقتصادي الى جانب العراق لإعادة إعماره.

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