السفير الايراني: اميركا هي من أسس الإرهاب في البلدان والعراق ليس بحاجة للاميركان ولاغيرهم

2020/02/22 | 18:13 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة أكد السفير الإيراني في بغداد، إيرج مسجدي، اليوم السبت، أن العراق قادر على ضبط أوضاعه دون اللجوء لأي طرف آخر سواء كانت أمريكا أو غيرها، مشددا على استمرار وقوف ايران في إعادة اعمار البلاد.وقال مسجدي، خلال كلمة له في الحفل التأبيني لذكرى شهادة شهيد المحراب وأربعينية “قادة الانتصار”، وتابعتها”العهد نيوز” إن […]

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