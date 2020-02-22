الصحة الكوردستانية تقاضي

2020/02/22 | 18:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ بعد انتشار مقطع مصور لطبيب صيدلي يتحدث فيه عن اجراءات الوقاية من الاصابة بفيروس الكورونا واستخدام فيتامين c والزنك، اعلنت وزارة الصحة في حكومة اقليم كوردستان، اليوم السبت، انها ستتخذ اجراءات ودعوى قانونية لدى المحاكم ضد اي شخص يعرف نفسه على انه طبيب ويثير الذعر والقلق لدى الناس.

وجاء في بيان للوزارة ورد لشفق نيوز، انها اتخذت اجراءات قانونية ضد شخص عرف نفسه على انه طبيب وسبب الذعر والهلع لدى المواطنين من دون اي اساس وبعيد عن الحقيقة من دون ان يكون له اي علاقة من خلال نشر خبر مضلل بمقطع مصور (فيديو).

واضاف البيان ان الوزارة ستقوم بتسجيل دعوى قضائية ضد اي شخص يقوم بتلويث شرعية وقرارات وتعليمات وزارة الصحة ويعمل بالضد من توعية المواطنين من خلال نشر الدعاية الكاذبة بشأن اكتشاف العلاج والكلام الذي لا اساس له.

وغرمت السلطات العراقية في وقت سابق من اليوم ممرضا عراقيا نشر خبرا كاذبا عن فيروس "كورونا".

ونقل موقع تلفزيون "روسيا اليوم" عن مصدر امني عراقي قوله "ممرضا يعمل في دائرة صحة محافظة الديوانية جنوبي العراق، نشر يوم أمس خبرا على حسابه في فيسبوك حول إصابة شخص بفيروس كورونا".

وأضاف المصدر أن "الممرض كتب عن دخول أول إصابة بالفيروس إلى دائرة الصحة في المحافظة، لكن ذلك لم يكن صحيحا".

وأشار المصدر إلى أن "السلطات الأمنية والصحية استنفرت جهودها بعد انتشار الخبر، ودققت في كل المراكز الصحية ولم تجد أي حقيقة لما نشر، وعلى إثر ذلك حققت مع الممرض وعرضته على قاضي التحقيق وقامت بتغريمه (250) ألف دينار عراقي (207) دولار

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