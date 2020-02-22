رصد حالات استغلال حاجة العراقيين لمستلزمات الوقاية من كورونا

2020/02/22 | 18:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- شفق نيوز/ اعلن عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي يوم السبت عن رصد حالات استغلال من قبل الصيدليات لحاجة الناس لمستلزمات الوقاية من فيروس كورونا.

وقال البياتي في بيان اليوم انه "رصدنا وجود حالات استغلال لحاجة المواطن الى مستلزمات الوقاية من فيروس كورونا، داعيا الجهات المعنية متابعة الصيدليات والمداخر لضمان عدم استغلال المواطن".

يشار الى ان العراق قد شدد من التدابير الصحية الوقائية بعد تفشي فيروس كورونا في إيران وتسجيل وفيات واصابات بالوباء بين الناس في ذلك البلد.

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