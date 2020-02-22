حجر 200 شخص في السليمانية قادمين من ايران

2020/02/22 | 18:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

افاد مصدر طبي، اليوم السبت، بان 200 شخص تم حجرهم في السليمانية بعد عودتهم من ايران.

وقال المصدر لـ"الغد برس" إن "200 شخص حجروا في السليمانية في بعد عودتهم من ايران".

واضاف ان "الحجر جاء للتاكد من سلامتهم من فيروس كورونا".

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