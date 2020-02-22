بالصورة .. بشار رسن بالكمامة خوفا من كورونا

2020/02/22 | 18:22 - المصدر: الغد برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ الغد برس:

ارتدى لاعب منتخبنا الوطني والمحترف في الدوري الايراني بشار رسن الكمامة خوفا من فايروس كورونا.

وانتشر فايروس كورونا بكثرة في مدينة قم الإيرانية ما ادى الى وفاة اكثر من شخص.

ويتواجد رسن مع نادي بيرسبولس الايراني الذي يتصدر البطولة المحلية.

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