2020/02/22 | 18:22 - المصدر: كلكامش برس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلكامش برس/ بغدادطلب النائب المستقل، محمد شياع السوداني، اليوم السبت، من رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي، إجراء المزيد من المشاورات لتجنب الانقسام الوطني.وغرد السوداني على حسابه الرسمي في موقع "تويتر"، وتابعته "كلكامش برس" قائلاً "يدرك النواب طبيعة الظرف الدقيق الذي يمر به العراق وحاجته الى حكومة كفؤة نزيهة ذات مصداقية وأستقلالية حقيقية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (السوداني: على علاوي إجراء المزيد من المشاورات لتجنب الانقسام الوطني) نشر أولاً على موقع (كلكامش برس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (السوداني: على علاوي إجراء المزيد من المشاورات لتجنب الانقسام الوطني) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كلكامش برس).