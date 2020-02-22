2020/02/22 | 18:22 - المصدر: راديو المربد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- معتصمون ينظمون حملات توعية عن مرض كورونا في ساحة اعتصام النجف هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع راديو المربد الإلكتروني بتاريخ: 2020/02/22 | 18:22.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع راديو المربد.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (معتصمون ينظمون حملات توعية عن مرض كورونا في ساحة اعتصام النجف) نشر أولاً على موقع (راديو المربد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (معتصمون ينظمون حملات توعية عن مرض كورونا في ساحة اعتصام النجف) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (راديو المربد).