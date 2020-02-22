ضياء الشكرجي - ثلاثية أقلمة العراق التي كنا نرفضها 1/5

2020/02/22 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #ضياء_الشكرجي المادة الثانية من دستور جمهورية العراق النافذ منذ 2005 تصف جمهورية العراق كونها «دولة اتحادية واحدة».والمقصود بثلاثية الأقلمة، هو جعل العراق بثلاثة أقاليم، إقليم كردي بأكثرية سكانه (كردستان)، وإقليم سني بأكثرية سكانه، وإقليم شيعي بأكثرية سكانه.وقبل تناول هذه الأقلمة المكرسة للطائفية؛ هذا التكريس الذي نأباه ونمقته، لا بد من بيان الموقف من أصل النظام الاتحادي، أو الفيدرالي، فما زال ذلك لم يت......

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