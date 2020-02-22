كاظم الحناوي - النساي ليوسف المحسن .. الالفية حينما يختارها الكاتب راويتا!

2020/02/22 | 18:25 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #كاظم_الحناوي منذ أن فتحت عيناي على محيط قريتنا في اواسط السبعينات وأنا مأخوذ بتلك العائلة الوالد جابر المحسناوي متشعب العلاقات نظامهم شبه عسكري وقليلي الاختلاط مع المحيط، كنت مشغول بخطواته وهو يعود الى البيت ، فبيتهم شبه مستحيل الدخول لأنه يتم تخويفنا بكلب عملاق يشبه الوحش المخيف (خومبابا) لقرية امتداد لأوروك ليقوم على حراسة المنزل المجاور للمعبد (الجامع).العائلة تستيقظ مع الفجر...اليس أولى على رجل أخب......

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