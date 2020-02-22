تعرفوا على الدولة التي سوف تصبح صاحبة ثاني أكبر احتياطي للمعدن النفيس بالعالم !

2020/02/22 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قالت مسؤولة حكومية في الهند، السبت 22 فبراير/شباط 2020، إن بلادها اكتشفت حقول ذهب بها احتياطيات تتجاوز ثلاثة آلاف طن في ولاية أوتار براديش، كبرى الولايات الهندية من حيث عدد السكان.

تفاصيل الخبر: روشان جاكوب، رئيسة إدارة التعدين في ولاية أوتار براديش، قالت إن إدارات على المستوى الوطني وعلى مستوى الولايات اكتشفت آثاراً للذهب في منطقة سونبهادرا في الولاية الشمالية، بعد أن أجرت مسحاً للمنطقة على مدى أكثر من عشر سنوات.

كما أضافت في تصريح لوكالة رويترز: “وجدنا 2940 طناً في سون باهادي… وفي منطقة هاردي باهادي عثرنا على آثار 646 كيلوغراماً من الخام”.



وتابعت أن الولاية تسعى الآن للحصول على تصاريح من الجهات المعنية بالبيئة والغابات، قبل أن تطرح الاحتياطيات في عطاء.

فيما قالت إن مستوى تركيز الذهب في المنطقة يصل إلى حوالي ثلاثة غرامات في الطن الواحد من الخام، وإن الولاية تعمل مع هيئة المسح الجيولوجي الهندية لتحديد كمية الذهب التي يمكن استخراجها من الحقول.

أهمية الاكتشاف: وفقاً لمجلس الذهب العالمي، يبلغ احتياطي الذهب في الهند 626 طناً.



وفي حال صحة هذه التقديرات، فسوف تحتل الهند المرتبة الثانية من حيث احتياطي الذهب في العالم.



وتأتي الولايات المتحدة في المركز الأولى باحتياطي 8133.5 طن، بينما حالياً تحتل ألمانيا المركز الثاني باحتياطي 3366 طناً من الذهب.

إذ تستخرج الهند، ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم، ما يتراوح بين طنين وثلاثة أطنان من الذهب سنوياً، وتعتمد على الواردات باهظة الثمن لتلبية الطلب المحلي بالكامل تقريباً، والذي بلغ 843 طناً سنوياً في المتوسط، على مدى السنوات العشر المنصرمة.

بسبب تعطشها للذهب، الذي يُستخدم بكثرة في صنع المجوهرات وتقديم القرابين للآلهة، وفي حفلات الزواج المترفة، تكلفت الهند أكثر من 31 مليار دولار لاستيراده، العام الماضي، ليصبح بذلك الذهب ثاني أكبر معدن تستورده البلاد بعد النفط الخام.

كما درست الهند مرة بعد مرة خطة لإحياء مجموعة من مناجم الذهب التي تعود إلى أيام الاستعمار، في ولاية كارناتاكا الجنوبية، لكن المشروع لم يخرج للنور، بسبب تكهنات بضعف الإنتاج وارتفاع التكاليف.

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