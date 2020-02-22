الساعدي يطرح 4 خيارات أمام مجلس النواب للتصويت على حكومة علاوي

2020/02/22 | 18:26 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

طرح رئيس كتلة الإصلاح والاعمار النيابية صباح الساعدي، أربعو خيارات أمام مجلس النواب للتصويت على حكومة رئيس الوزراء المكلف محمد توفيق علاوي.

وقال الساعدي في بيان، إن على مجلس النواب أولا عقد جلسة خلال الأسبوع الحالي للنظر في كابينة علاوي ومنهاجه الوزاري، والتصويت على حكومة حقيقية مستقلة بوزراء وطنيين بعيدين عن الولاءات الخارجية قادرة على اجراء انتخابات مبكرة ومحاربة الفاسدين ومحاسبة قتلة المتظاهرين السلميين.

وأضاف الساعدي أنه في حال عدم انعقاد أو تم التصويت على حكومة محاصصة ولو بوزير واحد أو جهة سياسية معينة أو وزراء لا تتوفر فيهم الشروط المذكورة، فإن ذلك يفقد مجلس النواب المبادرة، فيما أشار الى أن الخيار الأخير يتمثل باستعداد النواب الوطنيين الى الاصطفاف مع شعبهم بعيدا عن أي عنوان سياسي أو حزبي لمنع انزلاق العراق في نفق مظلم بسبب سياسات الطبقة الحاكمة المتحكمة بالقرار.

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