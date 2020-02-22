في العراق.. القوات الأميركية تستعين بمنصة صواريخ للرد على الميليشيات

2020/02/22 | 18:28 - المصدر: الحل الاخباري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحل العراق ـ محمد الأمير بعد تزايد الهجمات العسكرية والصواريخ التي تستهدف #القواعد_الأميركية في العراق، شرعت تلك القوات لاتخاذ إجراءات أمنية لحماية عناصرها من الاستهداف المتكرر الذي تشنه ميليشيات محلية […]

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