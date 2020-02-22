تظاهرة في السليمانية للمطالبة بتحسين الوضع المعيشي “صور”

2020/02/22 | 18:30 - المصدر: العهد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العهد نيوز- متابعة خرج المئات من انصار حراك الجيل الجديد، اليوم السبت، بتظاهرة احتجاجا على سوء الخدمات والوضع المعاشي.وقال مصدر لـ”العهد نيوز” ان”مجموعات من انصار الجيل الجديد، خرجت بتظاهرة وتجمع امام الحديقة العامة بمدينة السليمانية”.واضاف، ان”التظاهرة طالبت بتحسين الواقع المعيشي والخدمات”.انتهى/6

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