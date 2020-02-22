“كورونا” قرب العراق.. مسؤولون يتحدثون عن معدات كشف الفيروس

2020/02/22 | 18:34 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..



تتسارع خطى المؤسسات المعنية في العراق، لمنع تسرب فايروس كورونا، الذي يتحرك في المحيط الإقليمي القريب،...

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