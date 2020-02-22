ثلاث نقاط ثمينة للميناء من مضيفه نفط الوسط بالدوري الممتاز

2020/02/22 | 18:35 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم / بغداد

خطف فريق الميناء بكرة القدم اليوم السبت ( 22 شباط 2020) ثلاث نقاط ثمينة من مضيفه نفط الوسط بعد الفوز بنتيجة 1- صفر، في لقاء جرى على ملعب كربلاء الاولمبي ضمن منافسات الجولة الثانية بدوري الكرة الممتاز.

الشوط الاول ومنذ بدايته وحتى نهايته، لعب الفريقان بانضباط تكتيكي دفاعي صرف ، خاصة من جانب الميناء الذي لعب بتكتل دفاعي، فغابت متعة الهجوم والضغط على المرميين والفرص الفعلية لينتهي سلبيا بالنتيجة.

وفي الشوط الثاني استمر التحفظ الدفاعي، الا ان التبديل الذي اجراه مدرب الميناء باشراك الهداف حسام مالك، تمكن الاخير من ترجيح كفة فريقه بهدف التقدم عند الدقيقة 72، وحاول نفط الوسط الضغط من اجل التعادل، الا ان نهاية المباراة شهدت الفوز المينائي 1- صفر.

وكان نفط الوسط قد فاز على امانة بغداد في الجولة الاولى 1- صفر، وبنفس النتيجة فاز الميناء على نفط الجنوب ولنفس الجولة.

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تعادل الشرطة والكهرباء 3-3، فيما حقق الجوية فوزا كبيرا على الصناعات بـ (هاتريك) أيمن حسين، اليوم السبت (22 شباط 2020) في لقاءين لحساب الجولة الثانية من منافسات دوري الكرة الممتاز.

البداية في لقاء الشرطة والكهرباء كانت من جانب

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وأوضح رحيم ستيرلينج أن" ريال مدريد نادٍ كبير، ولم يستبعد الانتقال ل

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تقام اليوم السبت، (22 شباط 2020) مجموعة كبيرة من المباريات في مختلف البطولات الأوروبية وأبرزها الدوري الإنجليزي الممتاز والإسباني والألماني والفرنسي والإيطالي.

مباريات الدوري الإنجليزي اليوم بتوقيت بغداد المحلي والقنوات الن

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