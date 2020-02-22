2020/02/22 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحضارة والسيادة والتحرير ورفض الطائفية مبادئ الدولة الجديدة بمناسبة وحدة مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة عام 1958 مبدر الويس مرت علينا يوم أمس الموافــــق الثاني والعشرين من شباط،فبراير،2020،الذكرى الثانية والستون لقيام وحدة مصر وسوريا وقيام الجمهورية العربية المتحدة ،حيث كانت أول وحدة عربية نواة حقيقية تتم بين بلدين عربيين شقيقين هما مصر وسوريافي التاريخ […]

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