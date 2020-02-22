2020/02/22 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشعب مصنع الحكام – علي الشكري يتفق الفقه الدستوري والمهتمون بشأن الدولة على أن دولة ما لا يمكن أن تنشأ وتستمر كيان دستوري ودولي معترف به دون أركان ثلاثة شعب وإقليم وسلطة .لكن شتان بين دولة ودولة ، دول تعز الإنسان وأهله وتذل النفاق ومن يريد المساس بمن كرم الله، ودولة تذل أعزة القوم […]

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