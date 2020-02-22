2020/02/22 | 18:36 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- الشعب مصنع الحكام – علي الشكري يتفق الفقه الدستوري والمهتمون بشأن الدولة على أن دولة ما لا يمكن أن تنشأ وتستمر كيان دستوري ودولي معترف به دون أركان ثلاثة شعب وإقليم وسلطة .
لكن شتان بين دولة ودولة ، دول تعز الإنسان وأهله وتذل النفاق ومن يريد المساس بمن كرم الله، ودولة تذل أعزة القوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعب مصنع الحكام – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
لكن شتان بين دولة ودولة ، دول تعز الإنسان وأهله وتذل النفاق ومن يريد المساس بمن كرم الله، ودولة تذل أعزة القوم […]
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشعب مصنع الحكام – علي الشكري) نشر أولاً على موقع (الزمان) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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