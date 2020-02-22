2020/02/22 | 18:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الحذر من سوء العاقبة – حسين الصدر -1- يتحاشى العقلاء اجتراح ما يدفع بهم الى التدحرج للهاوية ، ويحرمهم من الذِكْرِ الحسن ، ويبعدهم عن العاقبة السيئة التي لا تُبقي لهم باقية ..-2- وهذا المنحى لا يختص بالافراد فقط، بل لابُدَّ أنْ تراعيه المنظمات والمجتمعات، ويمتد ليشمل الدول والحكومات أيضا .-3- وعلى المستوى […]

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